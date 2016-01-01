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Информационные экраны "Москвы 24" появились в вагонах метро

Автор:
Sargo
Дата публикации:
19:42
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В вагоне московского метрополитена на Серпуховско-Тимирязевской линии установили информационный экран в метро.

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