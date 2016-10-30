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Главная  /  Репортажи  /  В одном из вагонов метро на серой ветке установили экран с трансляцией ТК "Москва 24"

В одном из вагонов метро на серой ветке установили экран с трансляцией ТК "Москва 24"

Автор:
Artem_077
Дата публикации:
20:18
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Фоторепортаж с вагона 30733 поезда 54.

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