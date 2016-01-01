На улице Академика Королёва в Москве будет выделенная полоса для общественного транспорта

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Выделенная полоса для общественного транспорта вскоре появится на улице Академика Королёва на северо-востоке столицы. Она будет начинаться от Ботанической улицы закончится у Останкинского проезда. Общая протяжённость полосы составит около 2 км. В данный момент дорожные службы установили знаки. Разметка появится, как только потеплеет. Всего же в 2017–2018 годах в столице организуют более 80 километров выделенных полос для общественного транспорта. Заместитель Мэра Москвы Максим Ликсутов также добавил, что в городе продолжают разрабатывать подходящий интервал движения городского транспорта. Это нужно для того, чтобы соблюдалось тактовое расписание, особенно по магистральным маршрутам, которые ходят и по улице Академика Королёва. В 2016 году в Москве ввели в эксплуатацию 21,17 километра выделенных полос для общественного транспорта, шесть километров из которых появились благодаря проекту «Моя улица». Каждый пятый пассажир автобусов и троллейбусов пользуется маршрутами, которые проходят по выделенкам, — это более 1,5 миллиона человек ежедневно. На таких полосах скорость движения общественного транспорта увеличивается в среднем на 15 процентов.