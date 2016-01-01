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Четыре автомобиля столкнулись на Варшавском шоссе: 2 пострадавших

Автор:
AlTeg()
Дата публикации:
20:25
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Вечером на юге Москвы произошло серьёзное ДТП, в котором пострадали 2 человека. На Варшавском шоссе, напротив дома № 172, столкнулись 4 автомобиля. По одной из версий, водитель автомобиля "Хёндай Солярис" двигался по Варшавскому шоссе в сторону центра, по невыясненной причине выехал на полосу встречного движения, где лоб в лоб столкнулся с автомобилем "Ниссан". От сильного удара, "Хёндай" отбросило на ехавший автомобиль "Ауди", а автомобиль "Ауди" ударил позади ехавший автомобиль "Рендж Ровер Дискавери". В результате ДТП травмы получили 2 человека, водители автомобилей "Хёндай" и "Ниссан". После осмотра, водителя автомобиля "Хёндай" госпитализировали с различными травмами в больницу города, женщина водитель автомобиля "Ниссан", получив травму руки от госпитализации отказалась. Движение по Варшавскому шоссе в сторону области оказалось перекрыто по 3 из 4 рядов. Пробка растянулась на улицы Сумская. Окончательные причины ДТП установит группа разбора.

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Комментарии (1)

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