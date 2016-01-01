Ямы на дорогах города Всеволожск

Автор: GelisStas Дата публикации: 21:39

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То, что но видео сложно назвать дорогой, а по ней ежедневно вынуждены ездить сотни автомобилистов города Всеволожск Ленинградской области.