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Ямы на дорогах города Всеволожск

Автор:
GelisStas
Дата публикации:
21:39
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То, что но видео сложно назвать дорогой, а по ней ежедневно вынуждены ездить сотни автомобилистов города Всеволожск Ленинградской области.

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