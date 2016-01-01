Автомобиль перевернулся в ДТП на 27 км МКАД

Автор: denis947 Дата публикации: 21:05

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На юге МКАД в районе 27 км произошло ДТП, в результате которого пострадал один человек. На внешней стороне кольца столкнулись "Лада", "Mercedes" и эвакуатор. В результате аварии "Лада" опрокинулась на крышу. На месте аварии работают пожарно-спасательные подразделения, сотрудники ГИБДД. Пострадавшему водителю "Лады" оказывают медпомощь врачи "Скорой помощи". Движение по внешней стороне кольца затруднено.