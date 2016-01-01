Разрушенные тротуары и открытые колодцы в Пензе

Автор: Юлиана Оганян Дата публикации: 22:10

10

10 0

История о том, как я с дочерью в коляске пыталась пройти по центральной улице Пензы. А потом чуть не упала в глубокий открытый колодец!