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Разрушенные тротуары и открытые колодцы в Пензе

Автор:
Юлиана Оганян
Дата публикации:
22:10
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История о том, как я с дочерью в коляске пыталась пройти по центральной улице Пензы. А потом чуть не упала в глубокий открытый колодец!

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