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В ДТП на Варшавском шоссе пострадали два человека

Автор:
Стрелец
Дата публикации:
22:35
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Около 20 часов на Варшавском шоссе столкнулись, по словам всех свидетелей, три автомобиля. Hyundai ехал в центр и, по непонятной причине, вылетел на полосу встречного движения. Со слов женщины, прибежавшей на место ДТП, за рулём этого автомобиля находился её 27-летний сын. С ним был его приятель. Они оба в тяжёлом состоянии госпитализированы. Она также сказала, что ей позвонили и сообщили, что в его машину врезались сзади и вытолкнули на встречку. При лобовом столкновении сильнее всех пострадал автомобиль Nissan, он восстановлению не подлежит. Женщина-водитель не пострадала. У автомобиля Audi разбита вся передняя часть. Других разбитых машин на проезжей части не было. Возможно четвёртый автомобиль пострадал незначительно и с места ДТП быстро уехал. В сторону области было сильно затрудненно движение автотранспорта, пробка растянулась на несколько километров. Причины и виновников ДТП выявит следствие.

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