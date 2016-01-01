Идеальные участки автодорог в городе Пскове

Автор: elizar666 Дата публикации: 01:47

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Псковская область признана самой плохой по теме дорожной сети. Недавно горадминистрация запустила издевательский проект онлайн-приемную "Увидел яму-сообщи". В городе ситуация реально плачевная, если бы дороги были идеальными и власти не усмотрели маленький изъян в дорожном покрытии, тогда да, эта приемная в тему. Мы, общественники, не остались в стороне и решили показать хорошую дорогу участками, маленькими, по 25-50 метров в длину, так как целых улиц с хорошими дорогами почти нет.