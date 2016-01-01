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Целыми полянами подснежников можно полюбоваться сейчас в "Аптекарском огороде" в Москве

Автор:
Uwis
Дата публикации:
01:28
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Каждый год «Аптекарский огород» становится первым местом в зимней Москве, где расцветают подснежники. В этом году первые цветы появились 20 февраля. Цветение продлится до середины апреля. На территории «Аптекарского огорода» произрастают 4 вида подснежников: подснежник Воронова (Кавказ), складчатый (Крым), подснежник Элвеса (восточное Причерноморье) и снежный (Центральная,Восточная, Южная Европа, Кавказ, Закавказье). 16 марта Ботаническому саду МГУ «Аптекарский огород» подарили более 1500 подснежников — такой щедрый подарок сделал единственный в России официальный питомник подснежников «Первоцвет» в Сочи в честь проведения Года экологии в нашей стране. 17 марта огромная поляна подснежников Воронова будет показана на выставке тюльпанов «Репетиция весны», а 19 марта их высадят под открытым небом.

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