Уничтожение спортивной детской площадки в Кировском районе города Уфа

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Уфимцы 16 марта снова собрали подписи для спасения детской площадки от точечной застройки. Жильцы в многочисленных письмах в разные инстанции с января прошлого года выражают категорическое несогласие со строительством многоэтажного дома на детской спортивной площадке в микрорайоне «Дружба» между домами 10/2 по улице Бехтерева и 5/1 по улице Менделеева. «Всё началось в январе 2016 года, когда внезапно приехали строители и установили ограждения впритык к домам. Жильцы организовали сбор подписей против этой точечной застройки и отправили коллективную жалобу Главе Башкортостана, прокурору республики и в региональное отделение ОНФ. Нас не спросили, не пригласили на общественные слушания. Жильцы не давали своего согласия на возведение этого дома. После того, как жалоба спустилась до главы города, он оперативно отменил строительство. В документах застройщика нашли зацепку. Наша жалоба совпала с отменой других точечных застроек в разных частях города», — рассказал агентству «Башинформ» житель микрорайона «Дружба». По мнению жильцов, администрация заняла пассивную позицию в судах. Для «галочки» была подана кассационная жалоба, которая проиграна. «Мы продолжали писать во все республиканские инстанции — Госкомжилстройнадзор, прокуратуру, Роспотребнадзор. Отовсюду приходили лишь отписки. 16 марта собрали почти 300 подписей жителей. У нас появились дополнительные основания утверждать, что нарушаются нормативы при строительстве. Мы недавно получили негосударственную экспертизу, которую делал застройщик по своему проекту дома. Город говорил, что этой экспертизы достаточно, чтобы им выдать разрешение, якобы у них нет полномочий проверять. Мы, простые жители, взяли, внимательно прочитали этот материал и поразились написанному, — сказал инициативный житель микрорайона. — Видно, что он «состряпан» из разных экспертиз. Мы проживаем в Кировском районе, а в документе указаны то Ленинский, то Советский районы. На 91 квартиру в строящемся доме предусмотрено всего 18 парковочных мест. Тут существующим-то домам парковок не хватает. И еще ряд грубых ошибок, допущенных в положительном заключении негосударственной экспертизы проекта МКД между нашими домами». Жители за свои деньги наняли адвоката, который помогает в суде отстаивать их правоту и право на комфортные условия жизни. В очередной коллективной жалобе жильцы домов просят Главу региона и Прокуратуру РБ остановить строительство многоэтажного жилого дома со встроенными нежилыми помещениями (детским садом на 70 мест), а также поручить администрации Уфы и Управлению государственной экспертизы РБ провести независимую экспертизу проекта строительства.