Свалка мусора образовалась на территории больницы в городе Ртищево Саратовской области

Автор: VVV2016 Дата публикации: 14:43

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Обнаружена свалка медицинских и бытовых отходов на территории городской больницы ГУЗ СО "Ртищевская РБ" в городе Ртищево Саратовской области, которую должны убирать работники ЖКХ, с которыми заключён договор. Похоже свалку не убирают или убирают от части вон не удовлетворительно, кругом грязь крысы и собаки по вечерам в свалке роются бомжи.