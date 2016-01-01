Свалка мусора образовалась на территории больницы в городе Ртищево Саратовской области
- Автор:
- VVV2016
- Дата публикации:
- 14:43
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Обнаружена свалка медицинских и бытовых отходов на территории городской больницы ГУЗ СО "Ртищевская РБ" в городе Ртищево Саратовской области, которую должны убирать работники ЖКХ, с которыми заключён договор. Похоже свалку не убирают или убирают от части вон не удовлетворительно, кругом грязь крысы и собаки по вечерам в свалке роются бомжи.
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