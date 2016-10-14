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19 марта для проведения монтажных работ по установке новых турникетов будет закрыт северный вестибюль станции «Домодедовская»

Автор:
Гринфельд Павел
Дата публикации:
15:40
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В рамках программы благоустройства в предстоящие выходные будут закрыты вестибюли нескольких станций Московского метрополитена. Для входа в метро и выхода в город пассажиры смогут воспользоваться соседними вестибюлями, расположенными в непосредственной близости от закрытых. Для проведения монтажных работ по установке новых турникетов будут закрыты: 18 марта – северный вестибюль станции «Отрадное» (со стороны первого вагона из центра). Вход и выход – через южный вестибюль; 19 марта – северный вестибюль станции «Домодедовская» (со стороны последнего вагона из центра). Вход и выход – через южный вестибюль. Вновь вестибюли заработают 20 марта, в понедельник в 05:30.

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