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Разбитая дорога во дворе дома в Смоленске

Автор:
napalm215
Дата публикации:
16:51
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В Смоленске, на улице Коммунистическая, жильцы проявляли инициативу дважды, собирали подписи с целью повлиять на ситуацию через администрацию - результат нулевой. Во дворе кроме машин и помойки нет ничего, асфальтовое покрытие уничтожено полностью, ямы около 20 см в глубину, ни проехать ни пройти. А как передвигаться пожилым людям, молодым мамам с колясками? Хотим новый асфальт, и бонусом площадку спортивную и скамейки.

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