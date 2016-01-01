Комплексные учения МЧС по прохождению весеннего половодья прошли в "Новой Москве"
- Автор:
- denis947
- Дата публикации:
- 17:06
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- 30
17 марта 2017 года на территории Троицкого административного округа города Москвы под руководством заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы П.П. Бирюкова проводится комплексное учение по теме: «Действия органов управления и сил МГСЧС по выполнению мероприятий предотвращения возможных аварийных и чрезвычайных ситуаций, экологических и природных катастроф, связанных с пропуском весеннего половодья на территории города Москвы».
Согласно тактическому замыслу, в результате прохождения комплекса неблагоприятных погодных явлений по территории ТиНАО произошло подтопление территории. В результате разлива реки, размыт участок автомобильной дороги, парализовано движение по единственной магистрали, ведущей в населенный пункт. В зоне подтопления оказалось 106 дачных и приусадебных участков. Необходима эвакуация 62 человек. В населенном пункте остаются люди, отрезанные от суши водой. Часть местных жителей, пытаясь эвакуироваться самостоятельно по замерзшей реке, проваливаются под лёд и просят о помощи.
К месту учений вертолетом МИ-26 доставлен отряд по проведению аварийно-спасательных работ на водных объектах в составе 15 человек на 3-х квадроциклах, укомплектованных необходимым оборудованием для проведения аварийно-спасательных работ при половодье.
Прибывшая на место происшествия оперативная группа отдела безопасности на водных объектах ГИМС МЧС России по г. Москве в ходе осмотра обнаружила местных жителей, которые провалились под лёд, и, пытаясь выбраться, просят о помощи. Незамедлительно начинаются спасательные работы при помощи линемёта Филин (конструкция позволяет вести подачу спасательного конца во всех направлениях без ограничения под любыми углами на расстояние 100 м).
Во время тренировки были продемонстрированы:
- практические приемы спасения пострадавших из полыньи с использованием устройства спасания из ледяной полыньи и спасательного телескопического комплекта;
- доставка пострадавших к берегу с применением судна на воздушной подушке «Хивус», на санях «Акья» для оказания первой помощи и передачи врачам Центра экстренной медицинской помощи;
- работа аварийно-восстановительной бригады АО «Мосводоканал»;
-обследование водолазами аварийной плотины с использованием телеуправляемого подводного аппарата «Seamor-300»;
- работа по установке пожарных мотопомп, перекачивающих воду на безопасное расстояние, возведение дамбы из мешков с песком;
- поиск пострадавших при помощи кинологического расчета;
- расчистка русла реки, а также прибрежных зон, для свободного прохождения талых вод.
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