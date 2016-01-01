Комплексные учения МЧС по прохождению весеннего половодья прошли в "Новой Москве"

Автор: denis947 Дата публикации: 17:06

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17 марта 2017 года на территории Троицкого административного округа города Москвы под руководством заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы П.П. Бирюкова проводится комплексное учение по теме: «Действия органов управления и сил МГСЧС по выполнению мероприятий предотвращения возможных аварийных и чрезвычайных ситуаций, экологических и природных катастроф, связанных с пропуском весеннего половодья на территории города Москвы».

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30 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/180729

Согласно тактическому замыслу, в результате прохождения комплекса неблагоприятных погодных явлений по территории ТиНАО произошло подтопление территории. В результате разлива реки, размыт участок автомобильной дороги, парализовано движение по единственной магистрали, ведущей в населенный пункт. В зоне подтопления оказалось 106 дачных и приусадебных участков. Необходима эвакуация 62 человек. В населенном пункте остаются люди, отрезанные от суши водой. Часть местных жителей, пытаясь эвакуироваться самостоятельно по замерзшей реке, проваливаются под лёд и просят о помощи.К месту учений вертолетом МИ-26 доставлен отряд по проведению аварийно-спасательных работ на водных объектах в составе 15 человек на 3-х квадроциклах, укомплектованных необходимым оборудованием для проведения аварийно-спасательных работ при половодье.Прибывшая на место происшествия оперативная группа отдела безопасности на водных объектах ГИМС МЧС России по г. Москве в ходе осмотра обнаружила местных жителей, которые провалились под лёд, и, пытаясь выбраться, просят о помощи. Незамедлительно начинаются спасательные работы при помощи линемёта Филин (конструкция позволяет вести подачу спасательного конца во всех направлениях без ограничения под любыми углами на расстояние 100 м).Во время тренировки были продемонстрированы:- практические приемы спасения пострадавших из полыньи с использованием устройства спасания из ледяной полыньи и спасательного телескопического комплекта;- доставка пострадавших к берегу с применением судна на воздушной подушке «Хивус», на санях «Акья» для оказания первой помощи и передачи врачам Центра экстренной медицинской помощи;- работа аварийно-восстановительной бригады АО «Мосводоканал»;-обследование водолазами аварийной плотины с использованием телеуправляемого подводного аппарата «Seamor-300»;- работа по установке пожарных мотопомп, перекачивающих воду на безопасное расстояние, возведение дамбы из мешков с песком;- поиск пострадавших при помощи кинологического расчета;- расчистка русла реки, а также прибрежных зон, для свободного прохождения талых вод.