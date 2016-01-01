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Переменная облачность в столичном регионе

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
18:32
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В столице наблюдается переменная облачность, относительно тепло. Аномальные температуры заставляют природу просыпаться раньше времени.

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