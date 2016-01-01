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Новая ветка метро появилась на западе столицы

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
18:33
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В западной части столице совсем недавно открылась новая ветка метро, включающая в себе новые станции "Раменки", "Ломоносовский проспект" и "Минская". Новый участок Калининско-Солнцевской линии связывает западную часть столицы с центральной. Новые станции выполнены в стиле современного минимализма. Интервал между поездами днём составляет 5,5 минут. На станциях установлены обновленные схемы московского метрополитена, удобные скамейки, в вестибюлях расположены автоматы по продаже билетов, лестницы широкие, есть лифты. С открытием новых станций изменились следования маршрутов общественного транспорта, в связи с этим у остановок и станций метро установлены информационные стенды. На Ломоносовском проспекте остановку общественного транспорта"Площадь Индиры Ганди" переименовали она теперь называется "Метро Ломоносовский проспект". Возле входов в метро идёт благоустройство территории: высаживаются деревья, раскидываются газоны. Горожане с интересом рассматривают станции и фотографируют на свои гаджеты.

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