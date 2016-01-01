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Подготовка живых часов и надписи "Москва" к высадке цветов

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
18:31
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На Поклонной горе "живые" часы и надпись "Москва" огородили уже скоро начнется высадка цветов.

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