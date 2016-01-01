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Главная  /  Репортажи  /  В Сковородинском районе Амурской области ямы засыпают песком

В Сковородинском районе Амурской области ямы засыпают песком

Автор:
dotodot
Дата публикации:
20:15
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Ремонт федеральной автомобильной дороги Р297. Сковородинский район, Амурская область.1050-1150 км, от Хабаровска. Ямы засыпают песком.

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