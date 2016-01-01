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Состояние дорог в Рубцовске

Автор:
Алексей Будников
Дата публикации:
20:08
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За зимний период из города не вывезли и 10 часть снега, сейчас он тает, дороги уплывают, администрация как всегда плюет на своих горожан.

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Комментарии (0)

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