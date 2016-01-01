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Огромные очереди в МФЦ в центре Симферополя

Автор:
Grandexur
Дата публикации:
20:12
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  • 0

Три года, а ничего не меняется, цивилизации до нас пока не дошла.

  • 11
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Комментарии (0)

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