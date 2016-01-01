Подготовительные работы к проведению фестиваля "Весна" на Воробьёвых горах

Автор: tim777 Дата публикации: 19:29

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В субботу, 18 марта, в Москве состоится гонка ГТО "Путь домой". Мероприятие пройдет на территории природного заказника "Воробьевы горы" и будет посвящено третьей годовщине воссоединения Крыма с Россией. По словам временно исполняющего обязанности руководителя Федерального агентства по делам молодежи Алексея Паламарчука, гонка пройдет в рамках фестиваля "Весна" и соберет представителей вузов, власти и известных спортсменов. "Все желающие могут попробовать сдать нормы ГТО на специально оборудованной площадке, также будет организована широкая развлекательная площадка, будет концерт и фейерверк", – сказал он, подчеркнув, что вход на мероприятие бесплатный. Кроме того, Паламарчук отметил, что заявки на участие в гонке оставили уже более 2000 человек. Кроме того, 18 марта на Университетской площади перед главным зданием МГУ состоится грандиозный концерт в честь третьей годовщины присоединения Крыма. В нем примут участие ведущие российские музыкальные коллективы и исполнители. Мероприятие начнется в 17 часов вечера, вход свободный. Организаторы ожидают, что фестиваль "Весна" 18 марта посетят около 40 тысяч человек.