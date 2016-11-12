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Пожар в военном общежитии в Чите

Автор:
Аноним
Дата публикации:
20:05
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Пожар в военном общежитии в Чите. Пострадавших нет.

  • 13
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