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Работа служб ЖКХ в Петропавловске-Камчатском

Автор:
Ekaterina Starushkova
Дата публикации:
20:12
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15.03.2017 было видео о бездействии ЖКХ, сегодня ситуация изменилась. Правда только тем, что техника только показалась под окнами...

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