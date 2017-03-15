Работа служб ЖКХ в Петропавловске-Камчатском

Автор: Ekaterina Starushkova Дата публикации: 20:12

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15.03.2017 было видео о бездействии ЖКХ, сегодня ситуация изменилась. Правда только тем, что техника только показалась под окнами...