В микрорайоне Железнодорожный в Балашихе автомобиль попал под тепловоз

Автор: caprice Дата публикации: 20:41

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В микрорайоне Железнодорожный в Балашихе на Рождественнской улице автомобиль выехал на железнодорожные пути и попал под тепловоз.