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В микрорайоне Железнодорожный в Балашихе автомобиль попал под тепловоз

Автор:
caprice
Дата публикации:
20:41
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В микрорайоне Железнодорожный в Балашихе на Рождественнской улице автомобиль выехал на железнодорожные пути и попал под тепловоз.

  • 84
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