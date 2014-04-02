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Новый сборник "Дайте место добру" Маргарита Денисова представила в Тихвине

Автор:
Leobr
Дата публикации:
22:34
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Среди раскрученно-позолоченных, но пустых внутри многотиражных современных книжных шедевров, вы не найдете стихи и прозу литераторов, не увенчанных разными званиями. Но может это и к лучшему - авторы сами издают свои произведения, отвечая за качество только перед читателями. Сегодня свой третий сборник "Дайте место добру" представила в Тихвине на "Пятницах у Мордвинова" в Центральной районной библиотеке имени И.П.Мордвинова Маргарита Денисова. Живет она давно в деревне Кайвакса, что недалеко от города Тихвин. Вот авторское исполнение некоторых стихотворений - для взрослых и детей, серьезных и весёлых.

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