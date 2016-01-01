Ямочный "наноремонт" по Саратовски

Автор: alexsar07 Дата публикации: 00:57

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Дорожники "произвели" ямочный ремонт жидким асфальтом, залив его в лужу с водой. Работы выполнялись после дождя в вечернее время 17 марта 2017 года в 22.30 по местному времени. Хотя до этого 3 дня назад дорожники в Саратове наделали ям, светило солнце и все водители с трудом объезжали эти ямы на дороге. Все так и думали, что как только пойдет дождь, то Саратовские дорожники выйдут делать ямочный ремонт и заливать жидкий "наноасфальт" в лужи. Может мы попросту что-то не знаем и технология ямочного ремонта дорог шагнула далеко вперед, позволяя асфальт заливать в дождевую воду?