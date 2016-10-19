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Оленьки скачки в Якутске

Автор:
Семен Дьячковский
Дата публикации:
10:36
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В рамках IV Съезда оленеводов России прошли оленьи скачки

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