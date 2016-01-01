В столице троллейбусы № 29 и 29к заменены автобусами и им продлили маршрут

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Очередные троллейбусные маршруты заменяются автобусами в Москве. С 18 марта без экологичного вида транспорта почти полностью остаётся Бутырский район столицы. Маршрут троллейбуса № 29к «Улица Милашенкова – Сущёвский вал» заменяется более протяжённым автобусным маршрутом № Т29к «Метро "Владыкино" – Сущёвский вал». Его трасса, помимо троллейбусной линии, включает в себя участок по Милашенковскому путепроводу, улице Комдива Орлова, Алтуфьевскому шоссе, Ботанической и Станционной улицам. Маршрут троллейбуса № 29 «Улица Милашенкова – Метро "Динамо"» будет заменён автобусом № Т29 «Метро "Владыкино" – Метро "Динамо"». Его путь на участке от улицы Милашенкова до станции метро «Владыкино» аналогичен маршруту № Т29к. Кроме того, в отличие от троллейбусного маршрута № 29, автобусы № Т29 будут подъезжать ближе к вестибюлям станции метро «Динамо». С 8:30 до 20:00 часть рейсов маршрутов №№ Т29 и Т29к будут выполняться по укороченной трассе от метро «Владыкино» до улицы Фонвизина. Следует отметить, что отсутствие троллейбусной линии на участке автобусных маршрутов №№ Т29 и Т29к вызвано недостаточным финансированием развития этого вида электротранспорта в 1990-е и 2000-е годы, когда планировалось строительство этого и многих других направлений. Обеспечить продление троллейбусных маршрутов №№ 29 и 29к без проведения дополнительной контактной сети сейчас невозможно, так как у «Мосгортранса» нет для этого троллейбусов с увеличенным автономным ходом.