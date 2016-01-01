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В Севастополе на Камышовском шоссе ямы засыпают асфальтовой крошкой

Автор:
Partizan123
Дата публикации:
10:29
  • 13
  • 0

В Севастополе на Камышовском шоссе ямы засыпают асфальтовой крошкой.

  • 13
  • 0

Комментарии (0)

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