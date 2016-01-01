В лобовом ДТП на Щёлковском шоссе пострадал 1 человек

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Утром 18 марта в Московской области произошло ДТП. В квартале Щитниково города Балашиха лоб в лоб столкнулись 2 автомобиля: ВАЗ и Рендж Ровер. Внедорожник двигался в сторону Москвы. У дома 81 на полосу встречного движения выехал автомобиль ВАЗ. В результате ДТП водитель ВАЗа оказался зажат в салоне. Его извлекали спасатели. После деблокации он был передан медикам и госпитализирован. В районе аварии сильно затруднено движение транспорта.