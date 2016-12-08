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Музей на свалке Иркутска

Автор:
walder78
Дата публикации:
12:09
  • 10
  • 1

Музей на свалке Иркутска, корабли, машины, рыцари, все это сделано из бытовых отходов и все это можно посмотреть, потрогать и пофотографировать.

  • 10
  • 1

Комментарии (1)

  • walder78
    12:41
    Еще видео про этот музей: https://www.youtube.com/channel/UClg8MVPJQZxlIL6frzPfCrQ
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