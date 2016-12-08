Музей на свалке Иркутска

Автор: walder78 Дата публикации: 12:09

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Музей на свалке Иркутска, корабли, машины, рыцари, все это сделано из бытовых отходов и все это можно посмотреть, потрогать и пофотографировать.