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Пришла весна. Трактора вышли "глонассить"

Автор:
Стрелец
Дата публикации:
13:27
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Ура! Пришла весна. На улице плюсовая температура. Правда по ночам обещают заморозки. Но это не мешает тракторам из ГБУ Жилищник "Митино" "поливать" митинские дворы. Ничего, что трактор не приспособлен для поливки, они неплохо поливали прямо из бочки. Ещё и фотографировали для отчёта, об удачно проделанной работе. Ждём нового повышения тарифов на воду для населения. Надо же кому-то оплачивать пролитую воду, которую швабрами размазывают по асфальту. И это только начало весны, когда местами ещё лежит снег. В разгар весны будут ходить друг за другом, отрабатывая распил бюджета.

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