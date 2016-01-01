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Небольшое ДТП произошло в Волжске

Автор:
f34nv
Дата публикации:
15:06
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В городе Волжский произошло небольшое ДТП, выезд со двора на главную дорогу по ул. Оломоутской. Поспешил и получил в бок от девятки двигающейся по главной дороге.

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