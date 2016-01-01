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Трамвай нового поколения «Витязь-М» появился на северо-востоке Москвы

Автор:
Max_019
Дата публикации:
15:59
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На северо-востоке столицы в пятницу появился трамвай нового поколения «Витязь-М». Улучшенный общественный транспорт первыми смогли оценить пассажиры самого востребованного маршрута столицы - № 17 "Медведково-Останкино". Новые трамваи могут вместить в два раза больше пассажиров — до 260 человек, их длина — 27,5 м. В них шесть дверей и отсутствуют турникеты. Оплатить проезд пассажиры могут через один из валидаторов, установленных по всему салону. Кроме того, система климат-контроля будет работать не только в кабине водителя, но и в пассажирском салоне. Всего в 2017 году в Москве появится около 100 трамваев нового поколения. Полностью трамвайный парк столицы будет обновлен к концу 2019 года.

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