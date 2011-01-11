Массовое ДТП на трассе Белгород - Короча

Автор: Николай Анохин Дата публикации: 16:06

16

16 0

Массовое ДТП на трассе Белгород - Короча. По предварительным данным, причиной происшествия стало несоблюдение скорости в условиях тумана. Водители большегрузов не смогли своевременно среагировать на стоящие впереди автомобили. Всего в ДТП участвуют более 15 автомобилей, в том числе один рейсовый автобус. На данный момент известно о четырех пострадавших, которые с травмами доставлены в больницу.