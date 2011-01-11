Массовое ДТП на трассе Белгород - Короча
- Автор:
- Николай Анохин
- Дата публикации:
- 16:06
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Массовое ДТП на трассе Белгород - Короча. По предварительным данным, причиной происшествия стало несоблюдение скорости в условиях тумана. Водители большегрузов не смогли своевременно среагировать на стоящие впереди автомобили. Всего в ДТП участвуют более 15 автомобилей, в том числе один рейсовый автобус. На данный момент известно о четырех пострадавших, которые с травмами доставлены в больницу.
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