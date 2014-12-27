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Новое граффити появилось на Нитском бульваре

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
17:52
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На Никитском бульваре появилось новое граффити символизирующее здоровый образ жизни.

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