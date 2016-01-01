В столичном районе Бибирево загорелся автомобиль
- Автор:
- Max_019
- Дата публикации:
- 17:49
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Ближе к вечеру 18 марта на северо-востоке Москвы загорелся автомобиль. К прибытию первых пожарных расчётов наблюдалось загорание в моторном отсеке автомобиля "Мазда". Пожарные в считанные минуты вскрыли капот и ликвидировали возгорание. Моторный отсек выгорел полностью. Пострадавших нет. Как пояснил водитель, он несколько часов назад помыл автомобиль и двигатель. Одной из причин пожара называется короткое замыкание в моторном отсеке.
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