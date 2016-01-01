На нескольких улицах ЮВАО появятся новые светофоры

Автор: alextsaryev99 Дата публикации: 17:20

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Светофоры оборудуют табло обратного отсчёта и видеокамерой. На сегодняшний день в столице установлено несколько тысяч светофоров. Новые светодиодные свтофоры будут установлены на улицах Люблинская, Нижегородская и Генерала Кузнецова. У светофоров кроме табло обратного отсчёта и камер появятся кнопки вызова для пешеходов и детекторы транспорта, отслеживающие скорость движения автомобилей и их количество. При проектировании светофорных объектов предусмотрен ряд работ: расширение тротуаров, установка тактильных плит, — отмечают в пресс-службе Центра организации дорожного движения. – Например, тротуары обустраивают там, где будут организованы новые пешеходные переходы со светофорами. Теперь они появятся вместе с асфальтированными подходами к ним.