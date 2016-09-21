Пешеход погиб под колёсами иномарки на Рязанском проспекте в Москве

На западе столицы выгорела квартира

Три человека пострадало и 340 эвакуировано при пожаре в студенческом общежитии на востоке столицы

"Пробка" из судов собралась в Керченском проливе

На северо-востоке столицы совершено нападение на сотрудников связи

В Самаре на Красноглинском шоссе выгорело здание кафе и автосервиса

В Калининграде с улиц не вывозят снег

В Смоленске появилась зимняя радуга

В Исторический музей в Москве выстроились большая очередь

В Аптекарском огороде найден Ждун

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  На трассе Николаевка-Симферополь в багажинке автомобиля ехал молодой человкек

На трассе Николаевка-Симферополь в багажинке автомобиля ехал молодой человкек

Автор:
slava1978
Дата публикации:
20:37
  • 16
  • 0

на трассе Николаевка-Симферополь в багажнике ехал молодой человек.

  • 16
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

38 0
09.03 09:39 | Viktor Voroshilov
Автомобиль занесло на скользкой дороге в Нижнем Новгороде
24 0
17:55 | slava1978
Автопробег, приуроченный к 3-й годовщине воссоединения Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации
79 0
21.09.2016 17:31 | mreportertv
Житель Омска прокатил детей в открытом багажнике «Оки»