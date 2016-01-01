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Двухметровые сугробы в Алтайском крае

Автор:
stepanovand
Дата публикации:
20:33
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На исходе третья неделя марта, а в Алтайском крае столько снега. что тяжёлая техника не справляется с расчисткой сельских дорог.

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