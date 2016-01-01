С 18 марта остановка "Калужская площадь" переименована в "метро Октябрьская"

Автор: tim777 Дата публикации: 18:44

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Остановка «Калужская площадь» для нескольких маршрутов общественного транспорта будет переименована в «Метро «Октябрьская» 18 марта 2017 г., сообщили в пресс-службе ГУП «Мосгортранс». «С 18 марта 2017 г. конечная остановка «Калужская площадь» для маршрутов автобуса №111, 196; троллейбуса №7; трамвая маршрута «А» и №14, 26, 47 по ул. Донская и ул. Шаболовка переименовывается в «Метро «Октябрьская». Уже сегодня на конечной остановке для пассажиров трамваев вывешено предупреждение и проведенном переименовании.