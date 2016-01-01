Пешеход погиб под колёсами иномарки на Рязанском проспекте в Москве

На западе столицы выгорела квартира

Три человека пострадало и 340 эвакуировано при пожаре в студенческом общежитии на востоке столицы

"Пробка" из судов собралась в Керченском проливе

На северо-востоке столицы совершено нападение на сотрудников связи

В Самаре на Красноглинском шоссе выгорело здание кафе и автосервиса

В Калининграде с улиц не вывозят снег

В Смоленске появилась зимняя радуга

В Исторический музей в Москве выстроились большая очередь

В Аптекарском огороде найден Ждун

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  С 18 марта остановка "Калужская площадь" переименована в "метро Октябрьская"

С 18 марта остановка "Калужская площадь" переименована в "метро Октябрьская"

Автор:
tim777
Дата публикации:
18:44
  • 22
  • 0

Остановка «Калужская площадь» для нескольких маршрутов общественного транспорта будет переименована в «Метро «Октябрьская» 18 марта 2017 г., сообщили в пресс-службе ГУП «Мосгортранс». «С 18 марта 2017 г. конечная остановка «Калужская площадь» для маршрутов автобуса №111, 196; троллейбуса №7; трамвая маршрута «А» и №14, 26, 47 по ул. Донская и ул. Шаболовка переименовывается в «Метро «Октябрьская». Уже сегодня на конечной остановке для пассажиров трамваев вывешено предупреждение и проведенном переименовании.

  • 22
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

33 0
18:43 | tim777
Фестиваль "Весна" у стен МГУ собрал тысячи горожан
13 0
18:10 | LaimeLaim
Подготовка столицы к весне