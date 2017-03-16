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Работа сотрудников полиции на Дубнинской улице, где произошла стрельба

Автор:
Max_019
Дата публикации:
20:35
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Вечером 18 марта на севере Москвы произошёл дорожный конфликт со стрельбой, в результате которого пострадал один человек пострадал. На Дубнинской улице, у дома 22, произошёл дорожный конфликт, в ходе которого один из его участников применил, предположительно, травматический пистолет и скрылся на автомобиле "SKODA Octavia". Для поимки преступников в двух округах на севере столицы (Северном и Северо-Восточном) был введён план "Перехват". Подозреваемый в стрельбе был задержан сотрудниками полиции у дома 16 на Дубнинской улице. Автомобиль был без номерных знаков. На месте происшествия работают сотрудники полиции. Пострадавший с огнестрельным ранением был госпитализирован в одну из больниц города.

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