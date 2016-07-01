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Главная  /  Репортажи  /  День рождения Н. А. Римского-Корсакова (1844 - 1908). 18.03.2017 г в Тихвинском Доме-музее композитора-земляка

День рождения Н. А. Римского-Корсакова (1844 - 1908). 18.03.2017 г в Тихвинском Доме-музее композитора-земляка

Автор:
Leobr
Дата публикации:
21:03
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Стало доброй традицией 18 марта отмечать день рождения великого земляка композитора Николая Андреевича Римского-Корсакова - в Тихвинском государственном мемориальном Доме-музее собираются почитатели его таланта. В этот раз праздник открыл сотрудник музея И.Г.Буев - познакомил нас с новой выставкой, посвященной 145-летию венчания Н.А. РимскогоКорсакова и Н.Н.Пургольд. Сегодня среди гостей праздника были артисты и студенты из Санкт-Петербурга и г.Могилёв (Республика Беларусь). Гости перед этим выступали в Тихвинской ДШИ, а после данного праздника - в Концертном зале "Полковая церковь", побывали они и в Успенском монастыре - об этом следующие репортажи. А здесь сам момент - 16.53 - время рождения Ники, согласно записи его отца в месяцеслове, выступления некоторых гостей.

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