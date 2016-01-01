Главная
/
Репортажи
/
Начало работ по восстановлению набережной в пгт. Симеизе Республики Крым
Начало работ по восстановлению набережной в пгт. Симеизе Республики Крым
17 марта во второй половине дня стартовали строительные работы по восстановлению и укреплению набережной в Симеизе. Видео снято 17-го марта. Предложено к публикации в связи с выходом в эфир 18-го марта в программе "Мобильный репортёр" репортажа "Размытая и разрушенная набережная в пгт. Симеизе Республики Крым"
(видимо в честь праздника решили под удар наш курортный сезон поставить, СПАСИБО РОССИЯ 24) видеоролика с недостоверной информацией по набережной Симеиза.Примечание редакции: Автор репортажа обвиняет Мобильный репортёр в предоставлении недостоверной информации, указанной в репортаже "Размытая и разрушенная набережная в пгт. Симеизе Республики Крым", хотя на видео всё видно и без комментариев. Толкового опровержения автор не предоставил.
Комментарии (1)