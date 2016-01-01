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Главная  /  Репортажи  /  Начало работ по восстановлению набережной в пгт. Симеизе Республики Крым

Начало работ по восстановлению набережной в пгт. Симеизе Республики Крым

Автор:
SimeizRent
Дата публикации:
18.03 23:32
  • 19
  • 1

17 марта во второй половине дня стартовали строительные работы по восстановлению и укреплению набережной в Симеизе. Видео снято 17-го марта. Предложено к публикации в связи с выходом в эфир 18-го марта в программе "Мобильный репортёр" репортажа "Размытая и разрушенная набережная в пгт. Симеизе Республики Крым" (видимо в честь праздника решили под удар наш курортный сезон поставить, СПАСИБО РОССИЯ 24) видеоролика с недостоверной информацией по набережной Симеиза.

Примечание редакции: Автор репортажа обвиняет Мобильный репортёр в предоставлении недостоверной информации, указанной в репортаже "Размытая и разрушенная набережная в пгт. Симеизе Республики Крым", хотя на видео всё видно и без комментариев. Толкового опровержения автор не предоставил.
  • 19
  • 1

Комментарии (1)

  • MRSlava
    18.03 23:56
    Уважаемый автор, в чём именно заключается недостоверная информация, показанная в программе "Мобильный репортёр"? Даже на Ваших кадрах видно, что набережная разрушена.
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