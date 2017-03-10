В районе Кунцево на западе столицы предположительно пьяный водитель протаранил припаркованные автомобили

Автор: leonidpro Дата публикации: 00:33

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В субботу вечером в районе Кунцево водитель предположительно в состоянии сильного алкогольного опьянения двигаясь на автомобиле "Фольцваген", принадлежащего его приятелю, не справился с управлением в повороте, двигаясь по внутриквартальному проезду и совершил столкновение с припаркованным автомобилем Subaru, от чего а/м Субару сместился назад и ударил еще один автомобиль припаркованный за ним. За рулём Фольцвагена находился местный житель 1982 г/р., с его невнятных слов владелец автомобиля, который так же находился в автомобиле и сидел на заднем сидении предположительно в состоянии сильного алкогольного опьянения, попросил его довезти до дома, который находился в 100 м. от места ДТП. Свидетели сообщили, что не задолго до ДТП пьяную компанию видели рядом с магазином "Пятёрочка", где они распивали водку.