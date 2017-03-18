День рождения Н. А. Римского-Корсакова (1844 - 1908). 18.03.2017. Ленинградский областной музыкальный фестиваль "Национальный контекст" в Тихвине

Автор: Leobr Дата публикации: 00:51

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Кроме традиционных мероприятий 18 марта в день рождения композитора-земляка Н.А.Римского-Корсакова - каждый год проводятся и другие. В этот раз ГКУ ЛО провело первый Ленинградский областной музыкальный фестиваль "Национальный контекст". Директор ГКУ В.В.Авраменко подробно рассказывает о целях фестивалях, его первых участниках и планах уже на следующий год. Пока сегодня кроме участников из Санкт-Петербурга были гости из города Могилёв, Республика Беларусь. Концерт прошёл в Тихвинской Детской школе искусств имени Н.А.Римского-Корсакова, где выступили и хозяева - преподаватели школы. Ещё будет репортаж о концерте в Полковой церкви.