День рождения Н. А. Римского-Корсакова (1844 - 1908). 18.03.2017 г. Концерт – беседа «Рыцарь музыки» в Концертном зале "Полковая церковь", г.Тихвин

Автор: Leobr Дата публикации: 02:14

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И завершился 18 марта 2017 года День рождения Н.А.Римского-Корсакова в Тихвине концертом гостей из Санкт-Петербурга в рамках Областного музыкального фестиваля - в Концертном зале "Полковая церковь". Концерт – беседа «Рыцарь музыки». Прозвучали произведения Н.А.Римского-Корсакова - пела Алиса Гущина, сопрано, концертмейстер Оксана Ващенко из камерной филармонии «Полифония» Дома дружбы Ленинградской области. Интересными были комментарии Елены Ивановой. Вот небольшие фрагменты.