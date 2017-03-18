Пешеход погиб под колёсами иномарки на Рязанском проспекте в Москве

На западе столицы выгорела квартира

Три человека пострадало и 340 эвакуировано при пожаре в студенческом общежитии на востоке столицы

"Пробка" из судов собралась в Керченском проливе

На северо-востоке столицы совершено нападение на сотрудников связи

В Самаре на Красноглинском шоссе выгорело здание кафе и автосервиса

В Калининграде с улиц не вывозят снег

В Смоленске появилась зимняя радуга

В Исторический музей в Москве выстроились большая очередь

В Аптекарском огороде найден Ждун

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  День рождения Н. А. Римского-Корсакова (1844 - 1908). 18.03.2017 г. Концерт – беседа «Рыцарь музыки» в Концертном зале "Полковая церковь", г.Тихвин

День рождения Н. А. Римского-Корсакова (1844 - 1908). 18.03.2017 г. Концерт – беседа «Рыцарь музыки» в Концертном зале "Полковая церковь", г.Тихвин

Автор:
Leobr
Дата публикации:
02:14
  • 31
  • 0

И завершился 18 марта 2017 года День рождения Н.А.Римского-Корсакова в Тихвине концертом гостей из Санкт-Петербурга в рамках Областного музыкального фестиваля - в Концертном зале "Полковая церковь". Концерт – беседа «Рыцарь музыки». Прозвучали произведения Н.А.Римского-Корсакова - пела Алиса Гущина, сопрано, концертмейстер Оксана Ващенко из камерной филармонии «Полифония» Дома дружбы Ленинградской области. Интересными были комментарии Елены Ивановой. Вот небольшие фрагменты.

  • 31
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

36 0
00:51 | Leobr
День рождения Н. А. Римского-Корсакова (1844 - 1908). 18.03.2017. Ленинградский областной музыкальный фестиваль "Национальный контекст" в Тихвине
86 0
18.03 21:03 | Leobr
День рождения Н. А. Римского-Корсакова (1844 - 1908). 18.03.2017 г в Тихвинском Доме-музее композитора-земляка