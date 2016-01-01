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Ужасная дорога при въезде в с. Денисово-Николаевка Куйбышевского района Ростовской области

Автор:
tonya
Дата публикации:
11:36
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Ужасное состояние дороги. Приезжала на праздники к родителям в гости, а уехать не получилось, прошел дождь и машина застряла в огромной колее. Жители просят хотя бы посыпать дорогу щебенкой, но Администрация поселения, да администрация района ничего не делают, только принимают заявления и больше ничего не делают. Рядом с дорогой поле, так его распахали на дорогу и всю грязь несет на дорогу. Сейчас весна опять идет дождь, а я не могу проехать к родителям, а они у меня уже немолодые. Случись что в такую погоду, не проедет ни скорая, ни пожарная машина

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