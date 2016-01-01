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Лужи на дорогах Уфы

Автор:
Rava111
Дата публикации:
11:36
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Везде лужи. Пешеходам ходить невозможно.

  • 17
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Комментарии (0)

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